Bollettino oggi 2 agosto: contagi, morti e guariti regione per regione (Di domenica 2 agosto 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a domenica 2 agosto. Preoccupano i dati in crescendo dei contagi registrati nel nostro Paese, anche a causa di alcuni nuovi focolai. Una situazione da tenere sotto controllo per il Ministero della Salute che come di consueto, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha pubblicato il Bollettino quotidiano. oggi registriamo 239 nuovi contagi, 8 morti, 231 guariti, 43.269 tamponi, 1 persona in meno in terapia intensiva (totale 42), 1 malato in meno (totale 12.456). ECCO IL Bollettino, regione PER ... Leggi su sportface

