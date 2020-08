Bollettino-coronavirus, frenano i contagi. Morti, per la Lombardia una giornata nera (Di domenica 2 agosto 2020) Il Bollettino della protezione civile sull'emergenza coronavirus in Italia di domenica 2 agosto conferma, per il secondo giorno consecutivo, una frenata dal punto di vista dei contagi: nelle ultime 24 ore sono stati individuati 239 positivi rispetto ai 295 della vigilia. In totale i soggetti attualmente positivi di cui sono certezza sono 12.456, il conto totale - comprensivo di Morti e guariti - arriva a 248.070 da inizio pandemia. Dunque le vittime, otto nelle ultime ore: tutti i decessi sono stati registrati in Lombardia. Per quel che riguarda i pazienti ricoverati con sintomi sono 708, in crescita di 3 unità, mentre quelli ricoverati in terapia intensiva sono 42, in calo di un'unità rispetto al giorno precedente. La regione dove nelle ultime 24 ore si sono registrati più ... Leggi su liberoquotidiano

SkyTG24 : Coronavirus Italia: ultime news. Oms: la pandemia sarà 'molto lunga'. LIVE - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 2 agosto: 8 morti nelle ultime 24 ore, 239 i nuovi casi [aggiornamento delle 17:… - Corriere : Il bollettino del 2 agosto: 238 nuovi casi (ancora in calo) e 8 morti, tutti in Lombardia - occhio_notizie : Dal bollettino di oggi è emerso un caso riferito alla provincia di Salerno - repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 2 agosto: 8 morti nelle ultime 24 ore, 239 i nuovi casi [aggiornamento delle 17:… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Alto Adige, tre dipendenti di un albergo positivi al coronavirus. Test a tappeto e struttura sanificata

. In seguito a tre casi di infezione da coronavirus è stata disposta ieri sera la sanificazione di una struttura alberghiera sull’Altipiano dello Sciliar, in Alto Adige. Dopo un infezione di un dipend ...

Coronavirus, lo sfogo dell’infermiera: «Continuate a dire che il virus non c’è mentre io sudo dentro lo scafandro»

Rachele non usa giri di parole e si sfoga su Facebook contro «tutti quegli imbecilli che continuano a dire che tanto il virus è finito». Lei è un’infermiera dell’ospedale San Luca di Lucca e ha deciso ...

. In seguito a tre casi di infezione da coronavirus è stata disposta ieri sera la sanificazione di una struttura alberghiera sull’Altipiano dello Sciliar, in Alto Adige. Dopo un infezione di un dipend ...Rachele non usa giri di parole e si sfoga su Facebook contro «tutti quegli imbecilli che continuano a dire che tanto il virus è finito». Lei è un’infermiera dell’ospedale San Luca di Lucca e ha deciso ...