Boccia negazionista: il tema dei migranti non esiste, il Covid circola per gli italiani che fanno le feste (Di domenica 2 agosto 2020) Il tema dei migranti positivi per il governo e per il ministro Boccia è una balla, una favola propagandistica del centrodestra, un tema che Salvini vuole cavalcare, una paura che Meloni intende sfruttare. Siamo alle solite dunque: dinanzi a un problema che non sanno gestire, i signori di Palazzo Chigi non fanno autocritica, semplicemente negano che il problema esista. Eccoli i veri negazionisti, altro che quella sparuta minoranza che attribuisce il virus a un complotto. Boccia e l’intervista negazionista Ad allinearsi su questo fronte ecco Francesco Boccia, ministro per gli Affari regionali, in un’intervista al Corriere. “Salvini nega l’emergenza sanitaria e prova a riportare il Paese nel clima a lui congegnale di odio e ... Leggi su secoloditalia

