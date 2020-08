Boccia: “Il 75% dei nuovi positivi sono italiani contagiati da italiani” (Di domenica 2 agosto 2020) Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia continua a richiamare all’attenzione sul coronavirus in un’intervista al Corriere della Sera. Nonostante l’Italia sia stata incoronata dal NYT come modello della lotta contro il virus, non bisogna abbassare la guardia Se per qualcuno era stato lo stesso Governo a mettere l’economia prima della salute, guardando le immagini della spiagge affollate e delle discoteche piene di gente, Boccia assicura «se c’è una cosa che tutti riconoscono al governo italiano il rigore e la prudenza» Boccia spiega poi la questione dei positivi. È vero che l’Italia è ultima tra le Nazioni europee per numero di contagi al momento, ma non è vero che questi contagi vengano da fuori «Il 75% dei ... Leggi su ilnapolista

