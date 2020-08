Belgrado, l’October Salon non riconosce la nazionalità dell’artista kosovaro Petrit Halilaj. E lui diserta (Di domenica 2 agosto 2020) Petrit Halilaj, classe 1986, è un artista visuale kosovaro che attualmente lavora tra Italia, Germania (vive a Berlino) e Kosovo. Ha annunciato ufficialmente, attraverso una lettera, di rinunciare a partecipare alla 58/ma edizione dell’October Salon di Belgrado, in Serbia. Il motivo? Gli organizzatori si sono rifiutati di indicare con chiarezza la sua nazionalità nei documenti e nei materiali di presentazione della rassegna. La Serbia non riconosce il Kosovo come stato indipendente, e gli organizzatori hanno spiegato con ciò la loro decisione. L’October Salon è una manifestazione fondata nel 1960 dalla città di Belgrado. A curare l’edizione 2020 – intitolata The Dreamers e in programma dal ... Leggi su open.online

Ultime Notizie dalla rete : Belgrado l’October Belgrado, l’October Salon non riconosce la nazionalità dell’artista kosovaro Petrit Halilaj. E lui diserta Open