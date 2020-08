Belen Rodriguez, mamma Veronica e la frecciatina a Stefano De Martino: «Le persone che non ti cercano…» (Di domenica 2 agosto 2020) Belen, mamma Veronica lancia una frecciatina a Stefano De Martino? «Le persone che non ti cercano…». La mamma della showgirl argentina ha condiviso su Instagram un post che ha attratto l’attenzione dei fan. Nell’immagine appare un testo sibillino che recita: «Quelle persone che non ti cercano, sono quelle a cui non manchi e coloro a cui non manchi, sono quelli che non ti vogliono bene. La vita decide chi entra nella tua vita, ma decidi tu chi rimane. La verità fa male una sola volta e la bugia fa male per sempre. Ecco perché devi valorizzare chi ti valorizza e non trattare come priorità chi ti tratta come un’opzione». Non è tutto. Anche la didascalia del post ... Leggi su newscronaca.myblog

zazoomblog : A prua sullo yacht il balletto in perizoma di Belen Rodriguez: lato B da impazzire Video - #sullo #yacht… - CheDonnait : Tutta la verità sul flirt tra #stefanodemartino e #MarianaRodriguez #belen #belenrodriguez #gossip - infoitcultura : Belen Rodriguez, sua madre attacca Stefano De Martino: parole al veleno - infoitcultura : La madre di Belen Rodriguez si sfoga su Instagram contro Stefano de Martino? La verità - infoitcultura : Belen Rodriguez, la madre Veronica attacca Stefano De Martino sui social -