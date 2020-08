Belen Rodriguez, liti in famiglia, parla la madre: “Le bugie fanno male, chi non ti cerca non ti ama” (FOTO) (Di domenica 2 agosto 2020) In queste ore sta generando molto clamore un post pubblicato dalla madre di Belen Rodriguez nel quale sembrerebbero trapelare delle liti in famiglia. La donna ha dato luogo ad uno sfogo davvero molto profondo, che non ha lasciato indifferenti i fan. Numerosi utenti sono intervenuti per commentare le dichiarazioni della protagonista, ma lei sembra non aver preso esattamente nel migliore dei modi la grande invadenza. Vediamo tutti i dettagli e cosa pare sia successo. Lo sfogo della madre di Belen Rodriguez Belen Rodriguez è sempre stata molto reticente in merito alle questioni che riguardano la sua famiglia, tuttavia, lo stesso non può dirsi di sua madre. La signora Veronica ... Leggi su kontrokultura

