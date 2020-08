Belen Rodriguez, estate orribile: l'indiscrezione, si dice che la sorella Cecilia... (Di domenica 2 agosto 2020) «Sarà l'estate 2020 quella del sorpasso in casa Rodriguez?». Si pone la domanda il mio Massimo Murianni, amico, bon vivant e vicedirettore di Novella 2000. La piccola Cecilia Rodriguez (piccola? Ha trent' anni!), dopo anni passati nel cono di luce creato per lei dalla più famosa Belen Rodriguez, ora potrebbe essere pronta a diventare un capitolo a se stante nel libro dello showbusiness italiano. L'accelerata di Chechu, così la chiamano, è iniziata con Ignazio Moser. I due si sono incontrati nei locali ampi, ma blindati della Casa del Grande Fratello Vip, edizione 2017. Lei era ancora fidanzata con Francesco Monte, ma il rapporto scricchiolava, il Gf è stato galeotto, e Monte ha ricevuto il benservito in diretta nazionale. ... Leggi su liberoquotidiano

