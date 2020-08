Bct, ritorna Morelli e incanta con la sua commedia sentimentale (VIDEO & FOTO) (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Benevento – Grandi serie e grandi esordi. La penultima serata del Bct è dedicata a questi temi. Si parte con l’anteprima nazionale di Perry Mason, la serie televisiva statunitense del 2020 basata sul celebre personaggio protagonista di numerosi romanzi e racconti brevi dedicati al celebre investigatore. Prima visione assoluta di quella che doveva essere in principio una miniserie di otto puntate ma che avrà anche una seconda stagione. Dopo Perry Mason, spazio a un ritorno graditissimo: quello di Giampaolo Morelli che arriva nuovamente nel Sannio per presentare il film scritto e diretto dallo stesso attore che, nella circostanza, si è messo dietro la cinepresa per l’esordio assoluto da regista. Pellicola tratta dal romanzo scritto dallo stesso Morelli. Una chiacchierata sul ... Leggi su anteprima24

Ultime Notizie dalla rete : Bct ritorna Bct, ritorna Morelli e incanta con la sua commedia sentimentale (VIDEO & FOTO) anteprima24.it "Io, Coliandro: un romantico guerriero"

di Giovanni Bogani "Un desiderio? Un sogno? Ma l’ho già realizzato il mio sogno: vivo del mio lavoro, tengo in piedi una famiglia facendo quello che ho sempre sognato di fare, l’attore. Sono un uomo f ...

‘L’Immortale’ D’Amore al BCT per raccontare il suo Ciro e il successo di ‘Gomorra’

Un ritorno attesissimo per la quinta serata del Bct, il festival del cinema e della televisione di Benevento. L’attore Marco D’Amore torna nel Sannio per ricevere il premio come miglior regista emerge ...

di Giovanni Bogani "Un desiderio? Un sogno? Ma l’ho già realizzato il mio sogno: vivo del mio lavoro, tengo in piedi una famiglia facendo quello che ho sempre sognato di fare, l’attore. Sono un uomo f ...Un ritorno attesissimo per la quinta serata del Bct, il festival del cinema e della televisione di Benevento. L’attore Marco D’Amore torna nel Sannio per ricevere il premio come miglior regista emerge ...