Bayern Monaco-Chelsea, probabili formazioni ritorno ottavi Champions League (Di domenica 2 agosto 2020) Riparte la Champions League con i quattro ottavi di finale che non si sono giocati a marzo a causa della pandemia di coronavirus e sabato 8 agosto c’è Bayern Monaco-Chelsea, ecco le probabili formazioni. Discorso qualificazione blindato per i tedeschi, forti dello 0-3 dell’andata. I londinesi, però, possono dalla loro contare sul fatto di aver giocato fino a pochi giorni fa e di non essere in pausa da oltre un mese. Calcio d’inizio alle ore 21, veniamo ora alle scelte dei due tecnici. QUI Bayern – Lewandowski al centro dell’attacco, con lui immancabili Gnabry e Coman in gran forma poche settimane fa. Capitan Muller sulla trequarti, a centrocampo Kimmich con Davies a sinistra. QUI ... Leggi su sportface

Riparte la Champions League con i quattro ottavi di finale che non si sono giocati a marzo a causa della pandemia di coronavirus e sabato 8 agosto c’è Bayern Monaco-Chelsea, ecco le probabili formazio ...

Il conto alla rovescia sta per terminare. Sabato 8 agosto alle ore 21.00 il Camp Nou sarà teatro del ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020 tra il Barcellona e il Napoli. Un match (a ...

