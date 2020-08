Baronissi, è polemica sulla battaglia legale contro la signora che salva i cani (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBaronissi (Sa) – Lei offende il Comune e l’operato dell’Amministrazione su Facebook ed il Comune risponde dando mandato ad un avvocato di valutare se quanto dichiarato è perseguibile per legge perché lede l’immagine del Sindaco e dell’Ente. Accade a Baronissi. Il Sindaco e la Giunta di Baronissi hanno deciso di affidare l’incarico all’avvocato Michele Sarno per difendersi da una dichiarazione fatta attraverso un video nel quale sono contenute una serie di dichiarazioni ritenute offensive. Ma una parte dei cittadini insorge contro una scelta apparsa eccessiva e tra l’altro a spese di tutti i cittadini. La signora. A. M. M. è conosciuta per un’associazione a tutela dei cani. Nei giorni ... Leggi su anteprima24

