Bari: direttore Caritas, aumento di usurai che si presentano come benefattori Don Vito Piccinonna: attenzione alla mafia (Di domenica 2 agosto 2020) Scrive don Vito Piccinonna, responsabile Caritas diocesana Bari-Bitonto: Cari confratelli, prima della pausa estiva ma, soprattutto, in vista, anche, del nuovo anno pastorale, vorrei fraternamente condividere alcune suggestioni alla luce dell’ascolto e accompagnamento di diverse persone e nuclei familiari che abitualmente vivono in stato di bisogno acuitosi, oltremisura, in questi mesi dalla pandemia e delle esperienze di quanti, come operatori e volontari, si pongono al loro fianco. Assieme alle giuste preoccupazioni che come pastori condividiamo relativamente alla dimensione liturgica e catechistica spero non venga meno l’attenzione caritativa che ci ha visti impegnati anche nel tempo dell’emergenza ... Leggi su noinotizie

