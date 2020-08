"Avete reso l'Italia la barzelletta del mondo". Immigrati a Lampedusa, il video con cui Salvini inchioda il governo (Di domenica 2 agosto 2020) Prosegue la battaglia di Matteo Salvini contro il governo sul tema dell'immigrazione. Italia colpita da un diluvio di sbarchi ed esecutivo inerme di fronte all'invasione. E il leader della Lega, con un video pubblicato sui social, picchia durissimo affermando che "con Pd e 5 Stelle l'Italia è la barzelletta del mondo". Una barzelletta che ha quattro protagonisti principali: Luciana, Lamorgese, Teresa Bellanova, Giuseppe Conte e Luigi Di Maio. Nel video rilanciato da Salvini si vedono gli sbarchi che hanno colpito Lampedusa ieri, sabato primo agosto: "250 nuovi turisti", si legge nel video. E Salvini aggiunge: "Questa è l'immagine che il ... Leggi su liberoquotidiano

