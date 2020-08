Atalanta, Ilicic ringrazia i compagni per il supporto e si complimenta per il traguardo raggiunto: “Grandi” (Di domenica 2 agosto 2020) Al termine del match perso contro l’Inter, l’Atalanta si è riunita in campo per una foto di gruppo e per festeggiare la qualificazione in Champions League. Nella foto è spuntata una maglia di Josip Ilicic, out da molte settimane e attualmente in Slovenia per problemi personali. Il fantasista della Dea è tornato a postare sui social dopo una ventina di giorni dall’ultima volta e si è voluto complimentare con i compagni e ringraziare tutti per il supporto e l’affetto mostratogli in questo momento difficile. “Grandi” il commento di Ilicic alla foto, accompagnato da un cuore. Visualizza questo post su Instagram Grandi Un post condiviso da Josip ... Leggi su calcioweb.eu

