Atalanta, Ilicic ringrazia i compagni di squadra per il supporto – FOTO (Di domenica 2 agosto 2020) Josip Ilicic ha postato una FOTO sul suo profilo Instagram ringraziando i compagni di squadra per il supporto e l’affetto mostrato Al termine del match perso contro l’Inter, l’Atalanta si è riunita in campo per una FOTO di gruppo e per festeggiare la qualificazione in Champions League. Nella FOTO è spuntata una maglia di Josip Ilicic, out da molte settimane e attualmente in Slovenia per problemi personali. Il fantasista ha postato la FOTO scattata al Gewiss Stadium scrivendo “Grandi” e ringraziando tutti i suoi compagni di squadra per l’affetto mostrato. View this post on ... Leggi su calcionews24

