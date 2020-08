Atalanta, Ilicic riappare sui social: su Instagram anche insieme alla moglie (FOTO) (Di domenica 2 agosto 2020) Buone notizie per tutti gli appassionati di calcio. Josip Ilicic, che come è noto sta vivendo un momento difficile a livello personale, e per questo motivo l’Atalanta ha deciso di mantenere il riserbo, ha postato alcuni contenuti sui propri account social dopo alcune settimane di silenzio. Il talento sloveno ha prima pubblicato un post con l’omaggio dei compagni nei suoi confronti a Bergamo contro l’Inter, poi una Instagram Stories in compagnia della moglie. Di seguito la FOTO. View this post on Instagram Grandi❤️ A post shared by Josip Ilicic Jojo (@Ilicic72) on Aug 2, 2020 at 1:06am PDT Leggi su sportface

