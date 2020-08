Atalanta, Caldara: «Terzo posto e Champions League sicura» (Di domenica 2 agosto 2020) Mattia Caldara, difensore dell’Atalanta, parla dopo la conquista matematica della Champions League da parte della Dea L’Atalanta ha concluso il campionato al quarto posto, forte dello scontro diretto vinto contro la Lazio, che ha finito a pari punti. Al termine del match contro l’Inter, al sito ufficiale nerazzurro, ha parlato Mattia Caldara. «Abbiamo visto il risultato della Lazio e fortunatamente ha perso e siamo sicuri al 100% di giocare la Champions League la prossima stagione, era quello il nostro obiettivo e siamo felici di averlo raggiunto. Come sto adesso? Avevo bisogno di giocare, più gioco più prendo ritmo. A parte aver perso stasera, siamo riusciti ad arrivare terzi ed è la ... Leggi su calcionews24

