Atalanta, Caldara: “Ottenuto nostro obiettivo. Psg? Abbiamo visto la partita. Inevitabile pensarci” (Di domenica 2 agosto 2020) Avrebbe senza dubbio voluto un risultato diverso per il finale di campionato, ma l'Atalanta, nonostante la sconfitta per 2-0 subito ad opera dell'Inter si gode il terzo posto in classifica che le permette di essere certamente in Champions League la prossima stagione. A parlare ai canali ufficiali del club della gara e del prossimo impegno di coppa contro il Paris Saint-Germain è stato Mattia Caldara, figliol prodigo tornato alla Dea per giocare e ritrovare lo smalto giusto.Caldara: "Centrato nostro obiettivo. Psg? Inevitabile pensarci"caption id="attachment 1000583" align="alignnone" width="553" Caldara (getty images)/caption"Siamo terzi, sicuri al 100% di giocare la Champions League l'anno prossimo, era questo il nostro ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Caldara Una roccia per l'Atalanta: Caldara non teme Icardi Tuttosport Atalanta – Inter: 0 – 2, ospiti al secondi posto

Nella prima frazione di Atalanta – Inter assistiamo a un dominio degli ospiti. La squadra si Antonio Conte parte in quarta anche aiutata da ub po’ di fortuna. Al primo minuto di gioco l’Inter passa in ...

Inter, bel 2-0 in casa dell'Atalanta: chiude al secondo posto a -1 dalla Juve

Un’ottima Inter, una strana Atalanta che comunque strappa un grande terzo posto grazie al successo del Napoli sulla Lazio. A Bergamo decidono i gol di D’Ambrosio e Young (1’ e 20’), che regalano a Con ...

