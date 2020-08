Ascolti TV | Sabato 1 agosto 2020. Guerra tra poveri: la replica di Una Storia da Cantare 11.7%, quella di La Sai l’Ultima? 8.9% (Di domenica 2 agosto 2020) Una Storia da Cantare - Enrico Ruggeri e Teo Teocoli omaggiano Celentano Su Rai1 Una Storia da Cantare ha conquistato 1.767.000 spettatori pari all’11.7% di share. Su Canale 5 La Sai l’Ultima? ha raccolto davanti al video 1.275.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Lei è la mia Pazzia è stato seguito da 988.000 spettatori (6.1%). Su Italia 1 L’Era Glaciale 4 – Continenti alla deriva ha intrattenuto 881.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Per qualche dollaro in più ha raccolto davanti al video 973.000 spettatori pari ad uno share del 6.5%. Su Rete4 Una Vita totalizza un a.m. di 849.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Sindrome Cinese ha registrato 387.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su Tv8 Balla coi Lupi ha raccolto 272.000 spettatori con il 2%. Su Nove ... Leggi su davidemaggio

