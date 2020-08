Ascolti TV: dati Auditel di ieri, sabato 1 agosto 2020 (Di domenica 2 agosto 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, sabato 1 agosto 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il varietà Una storia da cantare ha totalizzato 1767 spettatori (11.74% di share); su Canale5 la puntata in replica di La sai l’ultima? ha avuto 1275 spettatori (share 8.91%). Su Italia1 il film L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva ha ottenuto 881 spettatori (5.67%); su Rai2 il film Lei è la mia pazzia ha portato a casa 988 spettatori (6.11%); su Rai3 il film Per qualche dollaro in più 973 spettatori (share 6.55%); su Rete4 la soap opera Una vita 849 spettatori (5.87%); su La7 Sindrome Cinese ne ha avuti 387 (2.57%). ... Leggi su ascoltitv

