As elogia la gestione italiana dell’emergenza sanitaria (a differenza della Spagna) (Di domenica 2 agosto 2020) Su As l’elogio del modo in cui l’Italia ha gestito finora l’emergenza sanitaria da Covid. A differenza di quanto ha fatto la Spagna, alle prese con una recrudescenza dei contati. Il quotidiano spagnolo riconosce che il nostro è stato uno dei Paesi più colpiti dal virus e che la Spagna ha avuto una situazione analoga, ma aggiunge che il comportamento dei due governi dopo il lockdown è stato diverso. Come diverse sono state le conseguenze sulla diffusione del virus. “Mentre la Spagna è tornata alle cifre del confinamento, con 1.000 casi giornalieri e numerosi focolai, in Italia la curva epidemiologica rimane stabile”. Nelle ultime settimane l’Italia ha registrato in media circa 200 infezioni al giorno, senza rimbalzi ... Leggi su ilnapolista

