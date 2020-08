Arrestata in flagranza nota chef stellata di Palermo: rubava la corrente elettrica per il suo ristorante (Di domenica 2 agosto 2020) Francesca Galici Gli uomini dell'Arma hanno arrestato una nota chef stellata di Palermo colta in flagranza di reato: grazie a un magnete "rubava" la corrente elettrica Arrestata e condannata a un anno per "furto di luce". È la parabola della chef stellata Patrizia Di Benedetto, molto nota a Palermo perché titolare di uno dei ristoranti più noti del litorale di Mondello. A raccontare la vicenda è stato il Giornale di Sicilia, che ha ricostruito i fatti fino al fermo della donna, colta in flagranza di reato dai Carabinieri della stazione di Partanna e di San Lorenzo. nodo 1714644 L'escamotage utilizzato ... Leggi su ilgiornale

francogarna : Arrestata in flagranza nota chef stellata di Palermo: rubava la corrente elettrica per il suo ristorante - camillabenedet3 : @mgmaglie Senza mascherina 1000€ di multa. Borseggiatrice arrestata in flagranza di reato, processo per direttissim… -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestata flagranza Capo d’Orlando, tentata rapina e furto: arrestati due rumeni in flagranza Nebrodi News Arrestata in flagranza nota chef stellata di Palermo: rubava la corrente elettrica per il suo ristorante

Arrestata e condannata a un anno per "furto di luce". È la parabola della chef stellata Patrizia Di Benedetto, molto nota a Palermo perché titolare di uno dei ristoranti più noti del litorale di Monde ...

Blitz antidroga: due arresti, un denuncia e perquisizioni a tappeto per 48 ore

48 ore di controlli e indagini a tappeto, che hanno portato a numerose perquisizioni, a due arresti, una denuncia e al sequestro di una significativa quantità di marijuana. E’ l’operazione “Good boys” ...

Arrestata e condannata a un anno per "furto di luce". È la parabola della chef stellata Patrizia Di Benedetto, molto nota a Palermo perché titolare di uno dei ristoranti più noti del litorale di Monde ...48 ore di controlli e indagini a tappeto, che hanno portato a numerose perquisizioni, a due arresti, una denuncia e al sequestro di una significativa quantità di marijuana. E’ l’operazione “Good boys” ...