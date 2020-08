Anzio, non accettano il rimprovero di un poliziotto: scoppia la lite e gli lanciano un petardo (Di domenica 2 agosto 2020) Tutto è iniziato con una rissa sul lungomare, avvenuta tra quattro ragazzi romani, provenienti dal quartiere di Tor Bella Monaca. Tra le persone presenti, un poliziotto libero dal servizio, che li redarguisce. La rissa si trasforma: tutti contro il poliziotto. L’agente allora si qualifica come poliziotto, ma i giovani, invece di smetterla, non solo non accettano il rimprovero, ma gli lanciano un petardo, che scoppia sui piedi dell’uomo, ferendolo. E’ successo oggi pomeriggio ad Anzio, lungo la Riviera Mallozzi. Il poliziotto ferito è stato soccorso e trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale Riuniti di Anzio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

