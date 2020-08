Antonella Elia, la rottura con Pietro è una farsa? Parla Karina Cascella (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo la fine di ‘Temptation Island 2020‘ Antonella Elia e il suo Pietro sono arrivati al capolinea, ma Karina Cascella dice la sua Antonella Elia, Fonte foto: Instagram (@AntonellaEliatv)La nota Antonella Elia, come in molti sicuramente già saranno, ha preso parte insieme al suo Pietro Delle Piane al famoso reality show ‘Temptation Island 2020‘ con l’intenzione di testare l’amore che li legava. Purtroppo, però, dopo le rivelazione che Antonella ha fatto sul suo ex Fabiano la situazione è velocemente precipitata e Pietro si p dato dal fare con le single della ... Leggi su chenews

lucasofri : La storia di Guia Soncini e il suo consiglio a Antonella Elia - stanzaselvaggia : Antonella Elia che sembra riscattarsi e invece delude tutti, la grande burattinaia, un bel mucchio di relazioni tos… - VanityFairIt : Un'altra dimostrazione di bellezza di un viso al naturale arriva da Lady Gaga con l'ultimo selfie senza trucco… - marsssscaffe : RT @vlavivlava: non dimentichiamo la lite tra achille lauro e antonella elia #pechinoexpress - elisadalbosco : RT @Linkiesta: @lasoncini spiega che sì, siamo tutte state come Antonella Elia, tutte abbiamo perdonato uomini che picchiano, maltrattano,… -