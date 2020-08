Antonella Elia e Pietro delle Piane hanno mentito, il loro finale ‘nulla di vero’. Parola di Karina Cascella (Di domenica 2 agosto 2020) Antonella Elia e Pietro delle Piane si sono detti addio ieri sera a Temptation Island. Durante la permanenza all’interno del reality non sono mancati i colpi di scena e dopo vari tira e molla hanno deciso di prendere strade diverse. Secondo qualcuno il loro prendere e lasciarsi e’ stato troppo esagerato al punto da pensare che tali litigate siano state studiate a tavolino. Gia’ una settimana fa l’ex opinionista di ued Karina Cascella avevasaveva dei dubbi nei telespettatori affermando che forse Antonella e Pietro si erano messi d’accordo prima. Come se avessero seguito un copione per far sì che stessero al centro dell’attenzione, durante la ... Leggi su kontrokultura

