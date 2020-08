‘Antò, fa caldo…’: cinghiali si rinfrescano sotto la fontanella a Roma (FOTO) (Di domenica 2 agosto 2020) “Via di Decima, angolo via Calcutta: afa Romana, sognando Formentera. Un tempo ad agosto restavano 4 gatti, mentre oggi…” restano i cinghiali. Così commentano la FOTO i gestori della pagina “Trastevere App”, autori dello scatto che da questo pomeriggio sta facendo il giro del web. L’immagine è emblematica: i tre cinghiali, per nulla intimoriti dall’uomo, cercano refrigerio con il filo d’acqua che esce dal “nasone”. Siamo a poche centinaia di metri dallo Stardust Village, non è certo il centro di Roma ma non è nemmeno campagna, visto che parliamo del quartiere Eur Torrino. Ormai nella Capitale questi “avvistamenti” sono sempre più comuni in vari punti, da Monte Mario a Spinaceto. I cittadini ci ... Leggi su ilcorrieredellacitta

msbuccia : RT @THEREALMYSSKETA: “ANTO’ FA CALDO” RESTA UNA DELLE FRASI PIÙ SIGNIFICATIVE PRONUNCIATE IN QUESTO MILLENNIO - zuperdani : RT @THEREALMYSSKETA: “ANTO’ FA CALDO” RESTA UNA DELLE FRASI PIÙ SIGNIFICATIVE PRONUNCIATE IN QUESTO MILLENNIO - PomponiGiovanna : RT @THEREALMYSSKETA: “ANTO’ FA CALDO” RESTA UNA DELLE FRASI PIÙ SIGNIFICATIVE PRONUNCIATE IN QUESTO MILLENNIO - h3armeroar : RT @THEREALMYSSKETA: “ANTO’ FA CALDO” RESTA UNA DELLE FRASI PIÙ SIGNIFICATIVE PRONUNCIATE IN QUESTO MILLENNIO - _santacecilia : RT @THEREALMYSSKETA: “ANTO’ FA CALDO” RESTA UNA DELLE FRASI PIÙ SIGNIFICATIVE PRONUNCIATE IN QUESTO MILLENNIO -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Antò caldo…’