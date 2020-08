Anticipazioni Una Vita martedì 4 agosto 2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Martedì 4 agosto 2020 – Carmen aiuta Ramon: dopo il brutto incidente provocato dal pupazzo regalato da Ramon, Milagros non sembra riuscire a sopportare la presenza di suo padre. In siffatto contesto interviene Carmen che con saggezza cerca di far capire a Ramon non solo dove ha sbagliato ma anche come fare per recuperare la fiducia della piccola. In questo modo Ramon capisce che Carmen è davvero preziosa. L'articolo Anticipazioni Una Vita martedì 4 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

