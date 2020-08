Anticipazioni Un Posto al Sole puntate dal 3 al 7 agosto 2020: il dietro front di Serena (Di domenica 2 agosto 2020) Nelle puntate dal 3 al 7 agosto 2020 della soap opera napoletana Un Posto al Sole vedremo Serena seriamente intenzionata a fare marcia indietro in merito al suo rapporto con Filippo. La giovane è molto confusa e spera di potere chiarire la sua posizione ma sarà così facile come pensa? Anticipazioni Un Posto al Sole puntate dal 3 al 5 agosto 2020: Niko vs Susanna Lunedì 3 agosto 2020 – Il dubbio di Susanna: Niko scopre che Susanna non è così convinta del suo grande passo. La giovane non ha così tanto voglia di sposarsi come gli aveva fatto credere. Di certo non arriverà ad un ... Leggi su anticipazioni

