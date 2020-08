Anticipazioni Un Posto al sole mercoledì 5 agosto 2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Mercoledì 5 agosto 2020 – Il disagio di Irene: Irene inizia a sentire un forte disagio nel sapere che dovrà vivere con la consapevolezza che i suoi genitori non torneranno mai più insieme. In siffatto contesto Serena e Filippo si sentono in colpa e pensano che forse hanno corso un pò troppo in questa fase. E se avessero sbagliato a lasciarsi? Serena sembra essere la più dubbiosa. L'articolo Anticipazioni Un Posto al sole mercoledì 5 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

