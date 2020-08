Anticipazioni Un Posto al sole martedì 4 agosto 2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Martedì 4 agosto 2020 – Niko vs Susanna: Susanna cerca in tutti i modi di far capire a Niko di essere davvero interessata a lui, anche se i fatti le remano contro. Niko infatti non le crede e pensa che sia inutile continuare con questa farsa. A peggiorare la situazione si mette la questione legata ad Eugenio. Susanna prova qualcosa per lui anche se per ora cerca di tenere a bada i suoi veri sentimenti. L'articolo Anticipazioni Un Posto al sole martedì 4 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

Notiziedi_it : Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 3 al 7 agosto - infoitcultura : DayDreamer, Il paradiso delle signore e Un posto al sole: anticipazioni 31 luglio 2020 - Notiziedi_it : Un Posto al Sole, anticipazioni puntate dal 3 al 7 agosto - infoitcultura : Un Posto al Sole Anticipazioni 29 luglio 2020: Duro scontro tra Marina e Roberto! - infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni di giovedì 30 luglio: nuovi guai per Guido e Mariella -