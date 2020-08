Anticipazioni Un Posto al sole lunedì 3 agosto 2020 (Di domenica 2 agosto 2020) Lunedì 3 agosto 2020 – Il dubbio di Susanna: Niko scopre che Susanna non è così convinta del suo grande passo. La giovane non ha così tanto voglia di sposarsi come gli aveva fatto credere. Di certo non arriverà ad un confronto, ma per Niko il suo recente atteggiamento vale più di mille parole. Inoltre vedremo Fabrizio riconquistare Marina ma con il timore di un’ulteriore intervento da parte di Roberto, che potrebbe così ancora una volta intromettersi tra loro. Fabrizio però è preparato a battersi per la donna che ama. L'articolo Anticipazioni Un Posto al sole lunedì 3 agosto 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

