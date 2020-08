Anticipazioni “Non dirlo al mio capo 2”: doppio episodio (Di domenica 2 agosto 2020) Non dirlo al mio capo 2, Anticipazioni del 2 agosto: cosa vedremo nel primo episodio “Ragioni e sentimenti” e nel secondo “Una pietosa bugia” Oggi, domenica 2 agosto alle 21:25, andrà in onda su Rai 1 la doppia puntata di “Non dirlo al mio capo 2“, fiction con protagonisti Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Primo episodio “Ragioni e sentimenti” La fiction racconta vari intrighi sentimentali con protagonisti Nina, Diego, Enrico, Rocco, Aurora, Romeo Mia, Perla e Lisa. Infatti, il primo episodio “Ragioni e sentimento” vedremo Nina che ha trascorso la notte assieme a Enrico ed è molto ottimista sulla loro riappacificazione. In studio però arriva Diego Venturi, ... Leggi su nonsolo.tv

