Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 agosto | Agnese cerca di togliersi la fede dal dito | ma succede un guaio

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4 agosto: come si evolverà la situazione dopo che Agnese ha saputo di Giuseppe? Vedremo che la sarta dell'atelier deciderà di togliersi la fede dal dito, ma si procurerà una brutta ferita. Intanto Antonio continuerà a guardare con sospetto Armando, vedendo quanto sia vicino alla sua famiglia. Vittorio mostrerà a Gilberto com'è stato sistemato l'angolo cosmetici e presenterà al collega Clelia e Dora. Rocco ascolterà il suggerimento di Irene di far ingelosire con lei Marina alla festa di Brivio e ci riuscirà. Angela ascolterà e conforterà Riccardo per ciò che sta succedendo ai ...

