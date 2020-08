Anna Falchi spiazza tutti: "Non ci penso nemmeno", il secco no al matrimonio con Andrea Ruggieri (Di domenica 2 agosto 2020) Il matrimonio può attendere. Lo dice chiaro e tondo, Anna Falchi, che dopo nove anni di relazione alle nozze con Andrea Ruggieri non ci pensa neppure. Le ragioni le spiega a Intimità, dove la conduttrice di C'è tempo per..., su Rai 1, afferma: "L'amore è soprattutto libertà. E io sono una persona libera. Che dona libertà a chi le sta accanto. È un dono prezioso la libertà". Dunque Anna Falchi aggiunge: "matrimonio? non ci pensiamo affatto. Siamo anticonformisti e poi io ho già dato per quel che riguarda il matrimonio". Insomma, matrimonio né oggi né mai. Per inciso, Anna Falchi ha alle spalle un ... Leggi su liberoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Anna Falchi Anna Falchi: perché non vuole sposare il fidanzato Andrea Ruggieri Gossip e Tv Anna Falchi: perché non vuole sposare il fidanzato Andrea Ruggieri

Anna Falchi e Andrea Ruggieri si amano da ben nove anni ma il matrimonio può attendere. Non solo: la coppia non è interessata neppure alla convivenza. Ognuno a casa propria, da eterni fidanzati. Una s ...

Giuseppe Moscarella, il nuovo mister Italia viene da Torre del Greco

Nato a Torre del Greco, 24 anni, studente universitario in Economia e Management e con la passione per la recitazione e il sogno di diventare un attore di Hollywood. E' Giuseppe Moscarella, ieri coron ...

