Andrea Lunari: il cuore si ferma dopo l'ultimo allenamento in palestra

Andrea Lunari muore in palestra a 48 anni. Solo l'autopsia potrà chiarire i motivi del decesso. Era un grande sportivo, molto conosciuto. Un grande sportivo, molto conosciuto a Rieti. Le sue passioni più grandi erano il ciclismo e la palestra. Proprio quest'ultima gli è risultata fatale. Andrea Lunari muore a 48 anni per un malore improvviso. L'uomo aveva da poco terminato il consueto allenamento in palestra con una seduta di spinning. Un allenamento di routine che faceva quasi ogni giorno nella palestra Planet di via Liberato di Benedetto. Nel fare ritorno nello spogliatoio, improvvisamente è ...

