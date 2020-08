“Andrea Damante e Giulia De Lellis? Si sono lasciati di nuovo”: l’indiscrezione che spiazza i fan (Di domenica 2 agosto 2020) Sarebbe nuovamente finita tra Giulia De Lellis e Andrea Damante, una delle coppie più chiacchierate del gossip che durante il lockdown per via del Coronavirus aveva ritrovato l’amore. A rivelare la nuova rottura tra l’influencer e il deejay alcune indiscrezioni circolate nelle ultime ore, tra cui quella lanciata da Deianira Marzano, la quale avrebbe parlato con una persona vicina alla coppia. Sempre la Marzano, comunque, ha precisato che la separazione non è ancora ufficiale. Tra la De Lellis e Damante, infatti, potrebbe esserci stato solo qualche litigio, anche se i due, molto attivi sui social, da qualche giorno non postano foto o storie insieme sul loro profilo. Cosa che, ovviamente, ha insospettito i fan. Ultimamente Giulia e Andrea, infatti, hanno ... Leggi su tpi

