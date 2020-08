«Andrea Damante e Giulia De Lellis si sono lasciati di nuovo»: l’indiscrezione a sorpresa (Di domenica 2 agosto 2020) Certi amori ritornano e… rifiniscono. Dopo Belen Rodriguez e Stefano De Martino, anche Giulia De Lellis e Andrea Damante potrebbero essersi lasciati di nuovo. Nelle ultime ore si vocifera di una rottura dopo la chiacchieratissima riconciliazione avvenuta in pieno lockdown. A lanciare l’indiscrezione per prima è stata Deianira Marzano, che avrebbe raccolto la confidenza di una persona vicina alla coppia. L’influencer ha aggiunto che la separazione non è ancora ufficiale. Potrebbe trattarsi di una piccola scaramuccia da innamorati, dal momento che entrambi hanno caratteri molto forti, ma il silenzio sui social ha fatto sospettare gli amanti del gossip. Fino a pochi giorni fa l’influencer e il dj veronese pubblicavano sui social scatti che li ... Leggi su newscronaca.myblog

