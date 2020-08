Andrea Crisanti al TpiFest!: “La responsabilità della Zona Rossa era dei politici e non delle imprese” (Di domenica 2 agosto 2020) Andrea Crisanti al TpiFest!: “La responsabilità della Zona Rossa era dei politici e non delle imprese” “La responsabilità di non aver istituito la Zona Rossa ad Alzano è Nembro è dei politici non degli industriali” ha detto l’epidemiologo Andrea Crisanti durante il dibattito della seconda serata del TpiFest!2020 organizzato a Sabaudia da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto. Oggi Crisanti, professore ordinario di microbiologia all’università di Padova, è il nuovo super consulente chiamato dalla Procura di Bergamo ... Leggi su tpi

