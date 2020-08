Americano accusato di blasfemia ucciso nell’aula del tribunale del Pakistan (Di domenica 2 agosto 2020) Giovedì, dopo l’assassinio dell’Americano accusato di blasfemia, gli Stati Uniti hanno esortato il Pakistan a rivedere le aspre leggi del paese il giorno. Americano accusato di blasfemia L’Americano Tahir Ahmad Naseem, 57 anni, era sotto processo nella città Pakistana nordoccidentale di Peshawar con l’accusa di aver affermato di essere un profeta. Il signor Naseem è … Leggi su periodicodaily

andrew200189 : RT @news_dei_vip: Secondo il presidente americano il social network, accusato di essere utilizzato dai servizi segreti cinesi, “è fonte di… - news_dei_vip : Secondo il presidente americano il social network, accusato di essere utilizzato dai servizi segreti cinesi, “è fon… - Consuelide : RT @RadioRadioWeb: - PlusTcrai : Nick Sandmann, studente minorenne la cui foto aveva fatto il giro del mondo grazie a CNN e Washington Post, accusat… - soteros1 : RT @RadioRadioWeb: -

Ultime Notizie dalla rete : Americano accusato

Corriere della Sera

DALL’INVIATO A NEW YORK. Trump ha detto che vuole bandire TikTok, ma sulla sua scrivania c’è anche l’offerta di vendere tutte le attività americane ad una compagnia Usa, Microsoft in prima fila. Di si ...Donald Trump vuole vietare TikTok, che accusa di essere uno strumento del governo cinese. Ma in realtà fa la guerra a Bill Gates. Sembra la trama di un film di fantapolitica ma è tutto vero. Ieri, a ...