Allerta Meteo Lombardia: codice arancione per forti temporali, attivato il Coc per il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro (Di domenica 2 agosto 2020) Il Centro Funzionale monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha confermato l’avviso di criticita’ arancione (moderata) per temporali forti e gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico a partire da questo pomeriggio e fino a mezzanotte di martedi’ 4 agosto. Il Comune di Milano ha attivato il Centro Operativo Comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e sono Allertate le squadre di Polizia locale, Protezione civile e MM servizi idrici al fine di graduare l’attivazione del piano di emergenza.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

