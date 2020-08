Allerta Meteo Liguria: domani codice giallo per temporali (Di domenica 2 agosto 2020) Arpal ha emanato un’Allerta gialla per temporali per domani sulla Liguria. Sul genovesato e Liguria di Centro Levante l’Allerta prendera’ il via domattina alle 6 per concludersi alle 22 mentre nel Ponente Ligure e sulle alture alle spalle di Genova l’Allerta inizia alle 10 per concludersi alle 22.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

