Allerta Meteo, Estofex lancia l’allarme di livello 2 per il Nord Italia: dal pomeriggio si scateneranno violenti nubifragi, grandinate e forte vento (Di domenica 2 agosto 2020) Allerta Meteo – Già la notte scorsa, parti del Nord sono state flagellate dal maltempo. È il caso dell’Alessandrino, devastato da un violento downburst che ha provocato danni ingenti. Questo, però, è stato solo l’antipasto di quello che succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni al Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta di livello 2 per il Nord Italia per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi e forti raffiche di vento. livello 1 per l’Arco Alpino, l’Appennino, la Germania meridionale e sudorientale e la Repubblica Ceca ... Leggi su meteoweb.eu

