Allerta Meteo Emilia Romagna, dopo il caldo tornano i temporali: domani codice arancione per precipitazioni persistenti (Di domenica 2 agosto 2020) dopo l’ondata di caldo e la domenica di Allerta gialla per temporali e connesso rischio idrogeologico su tutta l’Emilia-Romagna, lunedi’ in regione scatta per alcune zone anche criticita’ arancione per il maltempo. In particolare l’Allerta maggiore per i temporali riguardera’ il giorno 3 agosto la costa ferrarese, la pianura Emiliana, la bassa collina e i bacini Emiliani occidentali.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

