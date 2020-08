Allerta Meteo della Protezione Civile, il comunicato ufficiale (Di domenica 2 agosto 2020) È stato diramato un nuovo comunicato Stampa della Protezione Civile in data 1° Agosto 2020 per condizioni Meteo avverse. Si noti come la massima Allerta Meteo è stata diramata per la Regione Lombardia. comunicato Stampa Maltempo: piogge e temporali in arrivo al Nord 01 agosto 2020 Allerta arancione in Lombardia e Allerta gialla in otto regioni L’avvicinamento di una perturbazione nord-atlantica, permeata da aria più fredda in quota, tenderà ad interessare l’Italia apportando un intenso peggioramento delle condizioni Meteorologiche sulle regioni settentrionali, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, generalmente di ... Leggi su meteogiornale

DPCgov : ?? #AllertaARANCIONE per temporali e rischio idrogeologico, sabato #25luglio, sulla Lombardia. ?? #AllertaGIALLA in s… - SmorfiaDigitale : Forti temporali nella notte, allerta meteo anche tra oggi e domani - torinoggi : Meteo, il caldo ha le ore contate: in Piemonte è allerta gialla per i temporali forti - Yogaolic : Meteo, temporali forti a #Milano: allerta arancione della protezione civile - MarzioMarzorati : Meteo, in #Lombardia ancora afa e #ozono in aumento. Allerta anche nel Varesotto -