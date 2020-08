Alena Seredova torna a sorridere: commovente con il nuovo amore Alessandro Nasi (Di domenica 2 agosto 2020) Dopo la nascita della sua terzogenita, Vivienne Charlotte, Alena Seredova corre a riabbracciare Alessandro Nasi. Ora la modella è felice Alena Seredova (Fonte foto: Getty Images)Lei è di una bellezza indiscutibile, ma quanto è bello, rivederla felice? Alena Seredova, 42 anni, ha ritrovato la serenità, anni dopo l’amore finito con Gigi Buffon. La stupenda attrice e showgirl di Praga, ha dato alla luce la sua terzogenita, la prima nata dalla nuova relazione, con l’imprenditore, Alessandro Nasi. Dai social, si evince che finalmente Alena è di nuovo radiosa e felice. Alena ... Leggi su chenews

zazoomblog : Non ricordo di averlo detto ma.... Sei anni dopo tutta la verità di Alena Seredova sulla rottura con Buffon -… - zazoomblog : Non ricordo di averlo detto ma.... Sei anni dopo tutta la verità di Alena Seredova sulla rottura con Buffon… - ModaCorriere : Buffon e D’Amico, l’amore segreto e la resa (silenziosa) di Alena Seredova - Corriere : Sei anni fa l’amore segreto D’Amico-Buffon (e la resa silenziosa di Alena Seredova) - davideinno85 : RT @Corriere: Sei anni fa l’amore segreto D’Amico-Buffon (e la resa silenziosa di Alena Seredova) -

Ultime Notizie dalla rete : Alena Seredova

Si torna a parlare di una delle vicende di gossip che più ha appassionato l'Italia, la rottura tra Alena Seredova e Gigi Buffon, che perse la testa per Ilaria D'Amico. Se ne torna a parlare sul Corrie ...Sono finalmente insieme Alena Seredova e Alessandro Nasi ed è la splendida ex modella a mostrare una foto della sua felicità. E’ in vacanza in Versilia già da tempo ma adesso iniziano le vere vacanze ...