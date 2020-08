Agudelo-Fiorentina: Iachini lancia per la prima volta da titolare il gioiellino colombiano (Di domenica 2 agosto 2020) Spal- Fiorentina è una gara che conta poco nell’economia del campo. E’una sfida dal sapore dolce, invece, per Kevin Agudelo. Al Mazza di Ferrara ci sarà l’esordio da titolare del calciatore arrivato a gennaio dal Genoa. Con il Grifone, il colombiano si è fatto notare con buonissime prestazioni, condite da una rete. Un biglietto da visita che ha stregato i viola, che hanno deciso di puntare su di lui. Il calciatore, classe 1998 è cresciuto con il Bogotà e Atletico Huila. E’ l’occasione di Agudelo, sette mesi e mezzo dopo il suo approdo a Firenze… Foto: twitter Fiorentina L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

