A prua sullo yacht, il balletto in perizoma di Belen Rodriguez: lato B da impazzire | Video (Di domenica 2 agosto 2020) Domenica mattina, sole splendente, a prua di una barca privata in un mare da sogno. Questo il contesto in cui si esibiscono Belen Rodriguez e la sorella Cecilia Rodriguez, una coppia da impazzire. Le due si esibiscono in un balletto ad altissimo tasso erotico, Belen se la gode con un calice di vino in manico, il tutto documentato sul profilo Instagram della sorella maggiore. Musica sudamericana ed è subito festa. Un vero e proprio spettacolo, piuttosto piccante. Anche perché Belen indossa uno striminzito perizoma che rende i movimenti del lato B assolutamente ipnotici. Quindici secondi di pura passione, che si concludono con una fragorosa risata delle sorelline Rodriguez. E ... Leggi su liberoquotidiano

Marco Ferrari L'incedere della marcia riprese e lui non ci fece più caso, semplicemente archiviò quell'episodio nelle sorprese dei tropici, certo di aver toccato l'isola mobile nelle quale le donne de ...

