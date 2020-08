A Lollobrigida piace Il Tempo: sono dei cialtreni (Di domenica 2 agosto 2020) Ha colto nel segno la prima pagina di oggi de Il Tempo. Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, usa proprio il titolo di prima pagina "cialtreni" per sottolineare l'ennesimo scivolone del governo. “Il ministro Speranza con una improvvisa piroetta ristabilisce il distanziamento sui treni mettendo in ginocchio la già complessa possibilità di spostarsi in Italia. sono davvero pazzi - scrive Lollobrigida - Praticamente il virus, secondo il Governo, viaggia solo in treno... Non sui bus, né sulle metro, né sui taxi. Addirittura per evitare salga a bordo di aerei, pare sia sufficiente terrorizzarlo con una autocertificazione... cialtroni, o cialtreni, come scrive qualche giornale”. Leggi su iltempo

5to1_ : @STarantino2020 @MarcoTardelli82 Lollobrigida cmq è uno a cui gli piace inzuppare. -

Ultime Notizie dalla rete : Lollobrigida piace A giudizio il manager tuttofare di Gina Lollobrigida Monti Prenestini Gina Lollobrigida: manager tuttofare Andrea Piazzolla a processo

Andrea Piazzolla, manager e segretario tuttofare di Gina Lollobrigida, è stato mandato a processo per l’accusa di circonvenzione di incapace, come riporta l’Ansa. L’accusa dai pm di piazzale Clodio è ...

Cinema, a giudizio manager tuttofare di Gina Lollobrigida

Roma, 9 lug. (askanews) - Il manager e segretario tuttofare di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla, stato mandato a processo per l'accusa di circonvenzione di incapace. La decisione stata del gup Eman ...

Andrea Piazzolla, manager e segretario tuttofare di Gina Lollobrigida, è stato mandato a processo per l’accusa di circonvenzione di incapace, come riporta l’Ansa. L’accusa dai pm di piazzale Clodio è ...Roma, 9 lug. (askanews) - Il manager e segretario tuttofare di Gina Lollobrigida, Andrea Piazzolla, stato mandato a processo per l'accusa di circonvenzione di incapace. La decisione stata del gup Eman ...