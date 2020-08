A 40 anni dalla Strage di Bologna: "Nar trattati come star" (Di domenica 2 agosto 2020) “Bologna non dimentica l’orologio fermo alle 10.25. La stazione si chiamerà ‘2 agosto’, per la speranza che batte quel dolore”. I fischi di un locomotore, la corona d’alloro poggiata nella sala d’aspetto della stazione, le immagini trasmesse in streaming da Piazza Maggiore, un orologio fermo alle 10:25, l’ora dell’esplosione, e un sentito, profondo minuto di silenzio. Sono passati esattamente 40 anni da quando 85 persone hanno perso la vita alla stazione di Bologna, uccisi dallo scoppio di una bomba, posizionata dai fascisti dei Nar: una valigia posizionata nella sala d’aspetto, con dentro un ordigno di 23 chili. La commemorazione di quest’anno è stata diversa, a causa delle regole anti-covid. Niente corteo, persone distanziate, ma comunque molto ... Leggi su huffingtonpost

