46° Festival della Valle d’Itria | Questa sera la conclusione dell’edizione 2020 con Arianna a Nasso di Richard Strauss Remigio e Pratt interpretazioni imperdibili. Sul podio l'eleganza di Fabio Luisi (Di domenica 2 agosto 2020) di Angela Maria Centrone Si conclude oggi il 46° Festival della Valle d’Itria di Martina Franca: un’edizione particolare che ha visto ingressi contingentati, tempi – sia di produzione che di esecuzione – più ristretti, mascherine e misurazione della temperatura, nonché l’arrivo della web tv della Fondazione Paolo Grassi, che ha permesso di partecipare agli appuntamenti consueti di approfondimento sulle tematiche del Festival online e anche di guardare gli spettacoli in diretta streaming. Quest’anno la messa in scena del Festival stesso, a causa della pandemia, era stata messa in discussione. Nei mesi del lockdown, quando ancora il numero dei contagi e dei ricoverati ... Leggi su noinotizie

repubblica : Conte: 'Salvini crea sfiducia, lavora contro l'interesse nazionale' [aggiornamento delle 12:46] - juventusfc : 46' | Inizia la ripresa! Forza bianconeri! #JuveRoma - Inter : A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Sanchez, 11 Moses, 13 Ranocchia, 20 Borja Valero, 24 Eriksen, 30 Esposito… - JonaTMCDMX : RT @theworldindex: Most coronavirus deaths: ????USA: 156,747 ????BRA: 92,568 ????MEX: 46,688 ????GBR: 46,119 ????IND: 36,551 ????ITA: 35,141 ????FRA: 30… - chiccoeri : RT @MercurioPsi: Bollettino trasporto pubblico #Roma oggi domenica #2agostoore 15: #ATAC ZERO tram ZERO filobus ZERO minibus elettrici Solo… -

Ultime Notizie dalla rete : 46° Festival Trieste: Scotti sotto i 46, Vandi 2'02 nella morsa Muir-Reekie Queen Atletica Accoltellato mentre cerca di difendere una donna dall’aggressione del compagno

I carabinieri hanno arrestato a Capo d’Orlando (Me) L. D., 46 anni, per tentativo di omicidio. L’uomo ubriaco all’interno di una pizzeria, avrebbe cominciato ad inveire, minacciare e colpire fisicamen ...

Sesso in auto, le macchine migliori tra luci a Led e cuscini

I Led sotto la portiera che creano un’atmosfera o il finestrino aperto per guardare il panorama durante. Emergono particolari apprezzati delle vetture che non ci si aspetta parlando dell’automobile co ...

I carabinieri hanno arrestato a Capo d’Orlando (Me) L. D., 46 anni, per tentativo di omicidio. L’uomo ubriaco all’interno di una pizzeria, avrebbe cominciato ad inveire, minacciare e colpire fisicamen ...I Led sotto la portiera che creano un’atmosfera o il finestrino aperto per guardare il panorama durante. Emergono particolari apprezzati delle vetture che non ci si aspetta parlando dell’automobile co ...